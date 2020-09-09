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  • Постой, паровоз: Богдан призвал Зеленского "очнуться", дал советы и заявил, что сложные слова он не услышит
09 сентября 2020, среда, 23:56 1304
Политика 2020-09-09T23:56:01+03:00
Українські Новини
Постой, паровоз: Богдан призвал Зеленского "очнуться", дал советы и заявил, что сложные слова он не услышит

Постой, паровоз: Богдан призвал Зеленского "очнуться", дал советы и заявил, что сложные слова он не услышит

Ольга Фандорина
Конституционная реформа, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента

В 4-часовом интервью экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан, уволенный с должности в феврале, обратился словами из блатной песни "Постой, паровоз" к Владимиру Зеленскому и попросил того "очнуться", пока еще не поздно. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону. 

"Владимир Александрович, я понимаю, что сложные слова вы не услышите. Пока ещё не поздно нам сделать остановку. Очнитесь, пожалуйста. Очень вас прошу", - произнес Богдан.

Богдан также дал Зеленскому совет провести конституционную реформу и уменьшить влияние президента на местную власть. Он назвал, что нужно изменить в Конституции Украины в первую очередь:

  1. Уменьшить полномочия президента и превратить Украину в парламентскую республику.
  2. Провести децентрализацию.

Как сообщали Українські Новини, Богдан рассказал, как стал для Зеленского "нелюбимой женщиной", вызывающей агрессию.

Также Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс.

Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко.

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