Постой, паровоз: Богдан призвал Зеленского "очнуться", дал советы и заявил, что сложные слова он не услышит

В 4-часовом интервью экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан, уволенный с должности в феврале, обратился словами из блатной песни "Постой, паровоз" к Владимиру Зеленскому и попросил того "очнуться", пока еще не поздно. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Владимир Александрович, я понимаю, что сложные слова вы не услышите. Пока ещё не поздно нам сделать остановку. Очнитесь, пожалуйста. Очень вас прошу", - произнес Богдан.

Богдан также дал Зеленскому совет провести конституционную реформу и уменьшить влияние президента на местную власть. Он назвал, что нужно изменить в Конституции Украины в первую очередь:

Уменьшить полномочия президента и превратить Украину в парламентскую республику. Провести децентрализацию.

Как сообщали Українські Новини, Богдан рассказал, как стал для Зеленского "нелюбимой женщиной", вызывающей агрессию.

Также Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс.

Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко.

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