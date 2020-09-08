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08 сентября 2020, вторник, 16:15 475
Силовые структуры 2020-09-08T16:17:08+03:00
Українські Новини
Тернополь в "красной" зоне карантина. Полиция составила больше 40 протоколов за работу школ и детсадов

Тернополь в "красной" зоне карантина. Полиция составила больше 40 протоколов за работу школ и детсадов

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, карантин в Украине, зоны карантина
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Полиция составила 31 административный протокол в отношении руководителей школ и 12 в отношении руководства дошкольных учреждений Тернополя за работу во время нахождения города в "красной зоне" эпидемической опасности.

Об этом Українським Новинам сообщили в полиции Тернопольской области.

"Вчера всех предупреждали, что если не прислушаются, то будет ответственность и учреждения будут закрыты. 31 протокол составлен в отношении руководителей школ и 12 в отношении руководителей дошкольных учреждений", - сказали в ведомстве.

Административные материалы будут переданы в суд.

В полиции также сообщили, что руководство школ и детсадов было предупреждено о последствиях невыполнения решения Кабинета Министров об отнесении города к "красной зоне" из-за COVID-19.

Также в ведомстве добавили, что протоколы составляли именно в отношении руководства образовательных учреждений, а не в отношении родителей детей.

Вместе с тем, в прокуратуре Тернопольской области Українським Новинам сообщили, что уголовных производств из-за отказа городской власти Тернополя выполнять решение Кабинета Министров не открывали.

Как сообщали Українськi Новини, Ивано-Франковск и Тернополь подали в суд иск к Кабмину об отнесении городов к "красной" зоне.

Также Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения прекратил с 7 сентября обследование на коронавирус частных лиц

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