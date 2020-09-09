Мемориал в Бабьем Яру может появиться уже к 2022 году, — Кличко

Открытие Мемориала Холокоста в Бабьем Яру, которое было запланировано на 2026 году, может пройти уже через 2 года.

Об этом рассказал ресурс "РБК-Украина" со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко на Форуме Kyiv Jewish Forum 2020.

Кличко отметил, что в Голландии, Германии, Австрии, США и Израиле такие мемориалы есть, а в Киеве, где произошла одна из самых ужасных трагедий, до сих пор такого мемориального центра нет.

"Это не просто городской или национальный — это всемирный проект. В городе, где погибли более 100 тысяч евреев, нет Мемориала! Я вижу свою миссию в том, чтобы построить Мемориал Бабий Яр, увековечить память погибших и закрепить понимание, что такое не должно повториться", — сказал Кличко.

Кроме того, Кличко поддержал идею переименовать станцию метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр". Но решить это должны депутаты Киевского городского совета.

"Очень важно объяснить людям и особенно детям историю Бабьего Яра и Холокоста. Этот Мемориал - память о тысячах человек. Нужно объяснить новому поколению - что происходило, почему важно помнить и как не допускать ошибок прошлого", — пояснил Кличко.

Он отметил, что речь идет не просто о мемориале, а об эмоциях, которые нужно донести до аудитории.

Поэтому Кличко призвал не бояться критики и создать проект, способный затронуть каждого посетителя.

"Я приложу все силы, чтобы реализовать этот проект в кратчайшие сроки", — мэр Киева.

Как сообщали Українські Новни, Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с Национальным историко-мемориальным заповедником "Бабий Яр" начал работы над аудиоинсталляцией, что позволит озвучить территорию заповедника и будет способствовать осведомленности о трагических событиях времен оккупации Киева в 1941 году.

В пресс-службе Киевская городская государственная администрации заявили, что выплатят материальную помощь по 10 тыс. гривен бывшим узникам концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Также Президент Владимир Зеленский обсудил строительство в Киеве мемориала "Бабий Яр" с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".

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