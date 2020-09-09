подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 сентября 2020, среда, 17:59 353
Общество 2020-09-09T18:30:19+03:00
Українські Новини
Мемориал в Бабьем Яру может появиться уже к 2022 году, — Кличко

Мемориал в Бабьем Яру может появиться уже к 2022 году, — Кличко

Кира Молчанова
Виталий Кличко, Бабий Яр, Холокост, Фонд памяти
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Открытие Мемориала Холокоста в Бабьем Яру, которое было запланировано на 2026 году, может пройти уже через 2 года.

Об этом рассказал ресурс "РБК-Украина" со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко на Форуме Kyiv Jewish Forum 2020.

Кличко отметил, что в Голландии, Германии, Австрии, США и Израиле такие мемориалы есть, а в Киеве, где произошла одна из самых ужасных трагедий, до сих пор такого мемориального центра нет.

"Это не просто городской или национальный — это всемирный проект. В городе, где погибли более 100 тысяч евреев, нет Мемориала! Я вижу свою миссию в том, чтобы построить Мемориал Бабий Яр, увековечить память погибших и закрепить понимание, что такое не должно повториться", — сказал Кличко.

Кроме того, Кличко поддержал идею переименовать станцию метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр". Но решить это должны депутаты Киевского городского совета.

"Очень важно объяснить людям и особенно детям историю Бабьего Яра и Холокоста. Этот Мемориал - память о тысячах человек. Нужно объяснить новому поколению - что происходило, почему важно помнить и как не допускать ошибок прошлого", — пояснил Кличко.

Он отметил, что речь идет не просто о мемориале, а об эмоциях, которые нужно донести до аудитории.

Поэтому Кличко призвал не бояться критики и создать проект, способный затронуть каждого посетителя.

"Я приложу все силы, чтобы реализовать этот проект в кратчайшие сроки", — мэр Киева.

Как сообщали Українські Новни, Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с Национальным историко-мемориальным заповедником "Бабий Яр" начал работы над аудиоинсталляцией, что позволит озвучить территорию заповедника и будет способствовать осведомленности о трагических событиях времен оккупации Киева в 1941 году.

В пресс-службе Киевская городская государственная администрации заявили, что выплатят материальную помощь по 10 тыс. гривен бывшим узникам концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Также Президент Владимир Зеленский обсудил строительство в Киеве мемориала "Бабий Яр" с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".

Больше новостей о: Виталий Кличко Бабий Яр Холокост Фонд памяти "Бабий Яр" Мемориальный центр Холокоста "Бабий яр" Kyiv Jewish Forum

Кличко с Пальчевским выйдут во 2 тур на выборах в ...
Мемориальный Центр Холокоста "Бабий Яр" озвучит те...
Зеленский ожидает концепцию будущего Мемориала Хол...
В Киеве собрались строить мемориал "Бабий Яр". Зел...
Правительство запретило иностранцам въезд транзитом через Украину
Верховный Суд остановил взыскание $350 млн с Приватбанка в пользу Суркисов
Новости
Взрыв автоцистерны в Киеве, из-за которого погиб человек, начала расследовать полиция 18:47
Черновецкий подал на Кабмин в суд: требует, чтобы русскому языку дали статус государственного 18:47
В Афганистане неизвестные взорвали колонну вице-президента Салеха, есть погибшие 18:33
В Киеве подрались водители маршруток из-за того, кто первый соберет деньги с пассажиров 18:18
Правительство запретило иностранцам въезд транзитом через Украину 18:07
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать 05:50 Инфографика
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса 12:30
Украинский турист умер в Турции от коронавируса. Его тело не могут доставить на родину 21:00
Депутат "Слуги народа" Галина Янченко назвала донецких детей "немытыми и нечесаными" 10:00
больше новостей
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове 20:09
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Сбой в метро
В киевском метро произошел сбой: кассы не работают, образовались огромные очереди 11:08
Нашли сумку с вещами Балуха. Полиция разыскивает свидетелей 21:30
Глава МИД России Лавров отказался говорить с МИД Украины 11:53
больше новостей
Кипр проверит законность получения паспортов Коломойским, Боголюбовым, Гайдуком, Григоришиным и другими украинскими олигархами
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok