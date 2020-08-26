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26 августа 2020, среда, 15:14 774
Президент 2020-08-26T16:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленский ожидает концепцию будущего Мемориала Холокоста в течение нескольких месяцев

Зеленский ожидает концепцию будущего Мемориала Холокоста в течение нескольких месяцев

Сергей Паламаренко
Бабий Яр, Президент Украины, Владимир Зеленский, Мемориал Холокоста
Встреча Зеленского с представителями иудейских организаций. Фото: president.gov.ua
Встреча Зеленского с представителями иудейских организаций. Фото: president.gov.ua

В ходе встречи с представителями иудейских религиозных организаций 25 сентября Президент Украины Владимир Зеленский поднял среди прочих вопрос строительства будущего музея Холокоста Благотворительным фондом "Мемориал Холокоста "Бабий Яр". В частности, он отметил, что концепцию мемориала нужно наработать как можно скорее.

"Важно, чтобы люди со всего мира, попадая в это место, понимали, что здесь произошло. Важно не забывать, что люди пережили, чтобы это никогда не повторялось. Поэтому задача - скорее разработать концепцию", - отметил он.

Глава государства добавил, что Бабий Яр - это мировой символ того, что никогда не должно повториться.

Сейчас происходит обсуждение проектов музея, сообщил в ходе встречи руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Ранее, как известно, он возглавил рабочий комитет, который должен координировать вопросы создания мемориала, а также занимается подготовкой к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

"Президент поставил четкую задачу Офису Президента и Кабинету Министров, чтобы мемориал начали строить в короткие сроки. Сейчас есть обсуждение проектов. Это трагедия, которая состоялась у нас, и наш долг - увековечить память людей, погибших в Бабьем Яру", - отметил руководитель Офиса Президента.

На встрече присутствовал член наблюдательного совета Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр", президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины, главный раввин Киева Яков Дов Блайх.

В самом Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр" сообщили, что представят концепцию будущего музея до конца этого года.

Напомним, 28 июня в ходе видеоконференции с наблюдательным советом Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Зеленский отметил важность памяти жертв трагедии и поддержал создание мемориала.

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