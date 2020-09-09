Меморіал у Бабиному Яру може з'явитися вже до 2022 року, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що відкриття Меморіалу Голокосту в Бабиному Яру , яке було заплановано на 2026 році, може пройти вже через 2 роки.

Про це розповів ресурс "РБК-Україна" з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка на Форумі Kyiv Jewish Forum 2020.

Кличко зазначив, що в Голландії, Німеччині, Австрії, США та Ізраїлі такі меморіали є, а в Києві, де сталася одна з найжахливіших трагедій, досі такого меморіального центру немає.

"Це не просто міський або національний - це всесвітній проєкт. У місті, де загинули понад 100 тисяч євреїв, немає Меморіалу! Я бачу свою місію в тому, щоб побудувати Меморіал Бабин Яр, увічнити пам'ять загиблих і закріпити розуміння, що таке не повинно повторитися", - сказав Кличко.

Крім того, Кличко підтримав ідею перейменувати станцію метро "Дорогожичі" в "Бабин Яр". Але вирішити це повинні депутати Київської міської ради.

"Дуже важливо пояснити людям і особливо дітям історію Бабиного Яру і Голокосту. Цей Меморіал - пам'ять про тисячі чоловік. Потрібно пояснити новому поколінню - що відбувалося, чому важливо пам'ятати і як не допускати помилок минулого", - пояснив Кличко.

Він зазначив, що мова йде не просто про меморіал, а про емоції, які потрібно донести до аудиторії.

Тому Кличко закликав не боятися критики і створити проєкт, здатний зачепити кожного відвідувача.

"Я докладу всіх зусиль, щоб реалізувати цей проєкт в найкоротші терміни", - мер Києва.

Як повідомляли Українські Новини, 29 вересня, у День пам’яті жертв Бабиного Яру, планується відкриття аудіоінсталяції Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр" спільно з Національним історико-меморіальним заповідником "Бабин Яр", яка за допомогою різних звукових сцен дозволить відвідувачам заповідника відчути, через які трагічні події пройшов Київ у минулому.

Раніше президент Володимир Зеленський обговорив будівництво у Києві меморіалу "Бабин Яр" з членами наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр".

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