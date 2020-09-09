підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 вересня 2020, середа, 17:59 10
Суспільство 2020-09-09T20:15:02+03:00
Українські Новини
Меморіал у Бабиному Яру може з'явитися вже до 2022 року, - Кличко

Меморіал у Бабиному Яру може з'явитися вже до 2022 року, - Кличко

Кира Молчанова
Віталій Кличко, Голокост, Меморіальний центр Голокосту
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що відкриття Меморіалу Голокосту в Бабиному Яру, яке було заплановано на 2026 році, може пройти вже через 2 роки.

Про це розповів ресурс "РБК-Україна" з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка на Форумі Kyiv Jewish Forum 2020.

Кличко зазначив, що в Голландії, Німеччині, Австрії, США та Ізраїлі такі меморіали є, а в Києві, де сталася одна з найжахливіших трагедій, досі такого меморіального центру немає.

"Це не просто міський або національний - це всесвітній проєкт. У місті, де загинули понад 100 тисяч євреїв, немає Меморіалу! Я бачу свою місію в тому, щоб побудувати Меморіал Бабин Яр, увічнити пам'ять загиблих і закріпити розуміння, що таке не повинно повторитися", - сказав Кличко.

Крім того, Кличко підтримав ідею перейменувати станцію метро "Дорогожичі" в "Бабин Яр". Але вирішити це повинні депутати Київської міської ради.

"Дуже важливо пояснити людям і особливо дітям історію Бабиного Яру і Голокосту. Цей Меморіал - пам'ять про тисячі чоловік. Потрібно пояснити новому поколінню - що відбувалося, чому важливо пам'ятати і як не допускати помилок минулого", - пояснив Кличко.

Він зазначив, що мова йде не просто про меморіал, а про емоції, які потрібно донести до аудиторії.

Тому Кличко закликав не боятися критики і створити проєкт, здатний зачепити кожного відвідувача.

"Я докладу всіх зусиль, щоб реалізувати цей проєкт в найкоротші терміни", - мер Києва.

Як повідомляли Українські Новини, 29 вересня, у День пам’яті жертв Бабиного Яру, планується відкриття аудіоінсталяції Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр" спільно з Національним історико-меморіальним заповідником "Бабин Яр", яка за допомогою різних звукових сцен дозволить відвідувачам заповідника відчути, через які трагічні події пройшов Київ у минулому.

Раніше президент Володимир Зеленський обговорив будівництво у Києві меморіалу "Бабин Яр" з членами наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр".

Більше новин про: Віталій Кличко Голокост Меморіальний центр Голокосту "Бабин яр" Бабин Яр фонд пам'яті "Бабин Яр" Меморіал Голокосту

Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в...
Зеленський очікує на концепцію майбутнього Меморіа...
Меморіальний Центр Голокосту "Бабин Яр" озвучить т...
У Києві зібралися будувати меморіал "Бабин Яр". Зе...
Уряд заборонив іноземцям в'їзд транзитом через Україну
Верховний Суд зупинив стягнення $350 млн з Приватбанку на користь Суркісів
Новини
Температура місцями опуститься до +5. Прогноз погоди на 10 вересня 21:00
Активісти проти "псевдоактивістів". У столиці стартували акції протесту проти будівельних рейдерів, - ЗМІ 20:53
За останні 5 років інвестиції АТ "Фармак" у науково-технічний комплекс склали 3,4 млрд гривень 20:00
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
"Фармак" інтегрував принципи сталого розвитку в усі виробничі процеси 19:40
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
Лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин продовжує "антикорупційне тестування влади" 09:25
У Кличка готують матеріальну допомогу багатодітним сім'ям та батькам-вихователям 13:09
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
більше новин
ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка 10:25
Лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин продовжує "антикорупційне тестування влади" 09:25
В Україні народжуваність за останні 5 років впала на 40% 15:15
Загрози масштабного наступу бойовиків на Донбасі прокоментували у Генштабі 09:51
"Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу 12:31
більше новин
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok