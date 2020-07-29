В Киеве собрались строить мемориал "Бабий Яр". Зеленский обсудил строительство с набсоветом

Президент Владимир Зеленский обсудил строительство в Киеве мемориала "Бабий Яр" с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Участники онлайн-встречи обсудили строительство будущего Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в г. Киеве", - сказано в нем.

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер считает, что этот проект должен быть международным и привлечь внимание всего мира к истории Украины.

"Если об Аушвице знают почти все, то история Бабьего Яра молодежи почти неизвестна. Я хочу, чтобы приезжали в Киев увидеть мемориал "Бабий Яр", чтобы понять, что здесь произошло", - заявил Рональд Лаудер.

Бывший Президент Польши Александр Квасьневский (1995-2005) также добавил, что проект будет иметь существенное влияние на имидж Украины.

В свою очередь экс-Президент Украины Леонид Кравчук (1991-1994) подчеркнул, что спроектировать проект необходимо так, чтобы не было разногласий.

Председатель набсовета Натан Щаранский отметил, что такие институты во всем мире создаются в партнерстве с государством при поддержке первых лиц.

Зеленский поддержал создание мемориала.

"Многие украинцы носят высокое звание Праведника народов мира. Это украинцы, которые часто ценой собственной жизни спасали евреев в Холокост. Создание мемориала очень важно для нашей страны. В ее истории было много трагических страниц. Однако, мы должны помнить о них, рассказывать своим следующим поколениям", - сказал он.

Участники встречи обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках проекта, а также координацию сторон при подготовке к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Как сообщали Українськi Новини, в нынешнем году планировалось начало строительства Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра и музея Холокоста в историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр", а открытие - к 29 сентября 2021 года.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена решить вопрос переименования станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" путем электронного голосования.

Кроме того, Государственное агентство по делам кино намерено договориться с компанией "Солар Медиа интертеймент" (Киев) о предоставлении господдержки на съемки фильма "Бабий Яр" за 49,3 млн гривен.