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  • У Кличко считают, что Холокост должен стать "уроком человечности и толерантности"
31 января 2020, пятница, 18:19 15
Политика 2020-01-31T18:19:17+02:00
Українські Новини
У Кличко считают, что Холокост должен стать "уроком человечности и толерантности"

У Кличко считают, что Холокост должен стать "уроком человечности и толерантности"

Елизавета Кесельман
КГГА, Кличко, мэр Киева, Марина Хонда, Холокост
КГГА Фото: пресс-служба КГГА
КГГА Фото: пресс-служба КГГА

В пресс-службе Киевская городская государственная администрации (КГГА) заявили, что выплатят материальную помощь по 10 тыс. гривен бывшим узникам концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Киевская городская государственная администрация решила выплатить единоразовую материальную помощь по 10 тыс. гривен бывшим узникам концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" (Польша) к 75-й годовщине его освобождения.

Как отмечает заместитель КГГА Марина Хонда, Холокост должен стать "уроком человечности и толерантности".

"Выжить в концентрационном лагере "Аушвиц" удалось немногим. Ужасные события Холокоста должны стать для нашего и последующих поколений уроком человечности и толерантности. Жертва мучеников должна уберечь человечество от повторения таких трагедий, а очевидцы событий должны постоянно напоминать, к какой трагедии может привести диктатура", -заявила она.

Скриншот:пресс-служба КГГАСкриншот:пресс-служба КГГА

Выплаты будут проводиться за счет средств бюджета Киева на 2020 год, выделенных на выполнение программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Как сообщали Українські Новини, мэр Киева Виталий Кличко обратился письмами к Министру развития общин и территорий, а также к председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрею Клочко с необходимостью присоединить поселок Коцюбинское к Киеву.  

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