У Кличко считают, что Холокост должен стать "уроком человечности и толерантности"

В пресс-службе Киевская городская государственная администрации (КГГА) заявили, что выплатят материальную помощь по 10 тыс. гривен бывшим узникам концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Киевская городская государственная администрация решила выплатить единоразовую материальную помощь по 10 тыс. гривен бывшим узникам концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" (Польша) к 75-й годовщине его освобождения.

Как отмечает заместитель КГГА Марина Хонда, Холокост должен стать "уроком человечности и толерантности".

"Выжить в концентрационном лагере "Аушвиц" удалось немногим. Ужасные события Холокоста должны стать для нашего и последующих поколений уроком человечности и толерантности. Жертва мучеников должна уберечь человечество от повторения таких трагедий, а очевидцы событий должны постоянно напоминать, к какой трагедии может привести диктатура", -заявила она.

Скриншот:пресс-служба КГГА

Выплаты будут проводиться за счет средств бюджета Киева на 2020 год, выделенных на выполнение программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Как сообщали Українські Новини, мэр Киева Виталий Кличко обратился письмами к Министру развития общин и территорий, а также к председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрею Клочко с необходимостью присоединить поселок Коцюбинское к Киеву.