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14 августа 2020, пятница, 16:44 495
Общество 2020-08-14T16:45:06+03:00
Українські Новини
Мемориальный Центр Холокоста "Бабий Яр" озвучит территорию заповедника до 29 сентября

Мемориальный Центр Холокоста "Бабий Яр" озвучит территорию заповедника до 29 сентября

Надежда Комендантова
Бабий Яр, Холокост, Мемориальный центр Холокоста
В день памяти жертв Бабьего Яра на территории урочища будет открыта аудиоинсталляция
В день памяти жертв Бабьего Яра на территории урочища будет открыта аудиоинсталляция

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с Национальным историко-мемориальным заповедником "Бабий Яр" начал работы над аудиоинсталляцией, что позволит озвучить территорию заповедника и будет способствовать осведомленности о трагических событиях времен оккупации Киева в 1941 году.

Аудиоинсталляция будет открыта в День памяти жертв Бабьего Яра 29 сентября.

Часть аудиоинсталляции будет расположена на дороге Скорби (от улицы Юрия Ильенко к памятнику "Менора") и на площади у памятника "Менора".

"Мы хотим обратить внимание людей на это необычное место, – отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макс Яковер. – Аудиоинсталляция впоследствии станет частью современного музея мирового уровня, который мы строим. Наша задача – сделать этот музей частью мирового мемориального наследия, достойного памяти погибших".

В основе аудиоинсталляции – многоканальная система, которая с помощью различных звуковых сцен позволит посетителям заповедника ощутить, через какие трагические события прошел Киев в прошлом.

"Аудиоинсталляция позволит композиторам и музыкальным кураторам создавать многоголосные композиции, – рассказал звукорежиссер, автор идеи и концепции аудиоинсталляции Максим Демиденко. – Использование большого количества независимых источников звука создает аудиоэффект, благодаря которому сами источники растворяются в восприятии слушателя. Вместо них появляются объекты в пространстве, это позволяет создавать более глубокие образы и усиливать эмоциональное впечатление. Для слушателя это проект не о прослушивании музыки, а о глубоком эмоциональном погружении в звуковое пространство".

Для работы над созданием аудиоконтента был приглашен украинский композитор и режиссер Сергей Круценко, который также был техническим консультантом проекта завершения строительства и реконструкции Театра на Подоле.

"Бабий Яр – территория сакрального. Это выдвигает определенные требования к нашей работе со звуковым контентом. Наша цель – пробудить эмпатию, сочувствие через музыку и звуки, чтобы вся звуковая картина свидетельствовала о прошлом и через язык настоящего устремлялась в будущее, – отметил Сергей Круценко. – Мы опираемся на украинскую и еврейскую музыкальные традиции. Речь идет не только о музыкальных композициях, но и об объединении различных видов музыкального искусства – поэзии, мелодекламации – чтении высокой поэзии с музыкальным сопровождением и т.д.".

В рамках аудиоинсталляции посетители смогут услышать имена погибших в Бабьем Яру, фрагменты из мемуаров, свидетельств, исторических документов, иудейские и христианские религиозные тексты, известные музыкальные произведения, а также композиции выдающихся современных украинских и мировых композиторов и исполнителей. Некоторые из этих музыкальных произведений были специально написаны для проекта Мемориального центра "Бабий Яр". Каждый час будет звучать звук, символизирующий память о жертвах Бабьего Яра.

Благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" – это неправительственная благотворительная организация, которая призвана чтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.

 

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