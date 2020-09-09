На границе с Венгрией скопились сотни автомобилей из-за карантинных процедур

На границе Украины и Венгрии на контрольно-пропускных пунктах Тиса и Лужанка в очередях стоят около 350 автомобилей из-за дополнительных карантинных мер, введенных с 1 сентября. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в среду, 9 сентября.

По данным пограничников, на границе Украины с Венгрией на КПП ожидают 280 авто: в Тисе –100, Лужанке – 250. На других участках границы очереди отсутствуют.

Очереди на границе с Венгрией связаны с введением венгерской стороной дополнительных контрольных процедур, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, ранее Венгрия усилила контроль на границе

Также Венгрия возобновила оформление рабочих виз для украинцев.

Венгрия, которая с 15 июля разрешила въезд определенным категориям граждан Украины, ввела дополнительные меры в пунктах пропуска "Чоп" и "Лужанка" для противодействия распространения коронавирусной инфекции- теперь тщательно проверяют цель поездки или ее транзитный характер, уже были анонсированы очереди из микроавтобусов и легковых автомобилей.

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