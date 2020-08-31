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31 августа 2020, понедельник, 18:00 126
Политика 2020-08-31T18:00:32+03:00
Українські Новини
Венгрия усилила ограничения для въезда иностранцев с сентября

Венгрия усилила ограничения для въезда иностранцев с сентября

Ольга Фандорина
Венгрия, Запрет въезда, Карантин, Ограничения на въезд
Венгрия. Фото: Travelask
Венгрия. Фото: Travelask

Венгрия усилила ограничения для въезда иностранцев с 1 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Согласно информации венгерской полиции, с 01:00 (по киевскому времени) 1 сентября 2020 года Венгрия вводит дополнительные ограничения для въезда иностранных граждан, направленные на недопущение распространения коронавируса", - говорится в нем.

Пропускные операции будут осуществляться в пунктах пропуска "Захонь" (с украинской стороны "Чоп (Тиса)", "Берегшурань" (с украинской стороны "Лужанка"), "Тисабеч" (с украинской стороны "Вилок").

Указано, что рост пассажирско-транспортного потока и внедрение венгерской и румынской сторонами дополнительных контрольных процедур, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, спровоцировали скопление транспортных средств на границе.

По состоянию на 12:00 31 августа перед пунктом пропуска "Тиса" оформления ожидают 70 легковых автомобилей и 30 микроавтобусов, перед пунктом пропуска "Лужанка" - 120 микроавтобусов и перед пунктом пропуска "Дьяково" - 200 микроавтобусов.

Согласно сообщению посольства Украины в Венгрии, с 1 сентября 2020 года право въезда в Венгрию имеют граждане Украины, которые являются членами семей граждан Венгрии.

Также имеют право въезда граждане, имеющие вид на жительство в Венгрии и члены их семей, имеющие разрешение на временное проживание в Венгрии, что дает право находиться на территории страны более 90 дней.

Право въезда имеют граждане, которые являются должностными лицами дипломатической службы или прибывают в Венгрию с официальным визитом, а также те, которые являются спортивными профессионалами и работают в Венгрии.

На пропуск имеют право граждане с документальным доказательством, что в течение последних 6 месяцев болели COVID-19.

В других случаях въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции.

В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны) нужно заполнить электронное заявление.

Все граждане Украины, которые прибывают в Венгрию, обязательно попадают на 14-дневный карантин (по месту жительства или в госпитале).

Освободиться от карантина возможно на основании результатов двух отрицательных тестов (исключительно в Венгрии) на COVID-19 с разницей выдачи минимум в 48 часов.

Результаты иностранных тестов не применяются при въезде.

На украинско-венгерской границе для въезда в Венгрию можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса", "Лужанка".

От украинских граждан, которые желают транзитом пересечь территорию Венгрии, не требуется получения индивидуального разрешения для транзита, если гражданин Украины возвращается в Украину, а также в случае, если лицо дает согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию.

Также не требуется индивидуального разрешения, если лицо отвечает всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт, виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение).

"... (не требуется индивидуального разрешения, если) у лица имеется документ, подтверждающий право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, документ на право собственности недвижимости, результаты тестов на вирус), а также, при необходимости, документы, подтверждающие возможность въезда в другие транзитные страны (Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия)", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее Венгрия усилила контроль на границе

Также Венгрия возобновила оформление рабочих виз для украинцев.

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