Венгрия усилила контроль на границе, цель поездки тщательно проверяются: возможны очереди

Венгрия, которая с 15 июля разрешила въезд определенным категориям граждан Украины, ввела дополнительные меры в пунктах пропуска "Чоп" и "Лужанка" для противодействия распространения коронавирусной инфекции- теперь тщательно проверяют цель поездки или ее транзитный характер, уже сегодня анонсированы очереди из микроавтобусов и легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничная полиция Венгрии, кроме паспортных документов, тщательно проверяет документы, подтверждающие цель поездки или транзитный характер поездки. В результате чего увеличивается время на прохождение контроля.

Сейчас перед пунктом пропуска "Лужанка" на оформление ожидают около 150 микроавтобусов. Также почти 100 транспортных средств находятся перед пунктом пропуска "Чоп (Тиса)". За прошедшие сутки через эти пункты пропуска границу с Венгрией в целом пересекли по 400 легковых транспортных средств.

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