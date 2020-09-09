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09 сентября 2020, среда, 11:10 4
Общество 2020-09-09T11:10:57+03:00
Українські Новини
Количество проведенных за сутки тестов на коронавирус начало падать

Количество проведенных за сутки тестов на коронавирус начало падать

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

Пока Украина находится на карантине 182-й день, 8 сентября было проведено 20 054 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 12,3% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 22 098 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 14,1% больше по сравнению с 7 сентября.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 44 152 тестирования, из них 20 054 методом ПЦР, а также 22 098 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 751 931 исследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 9 сентября поступило 3 054 сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года поступило 205 819 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября количество проведенных исследований на коронавирус методом ПЦР увеличилось на 50,2% до 22,9 тыс., методом ИФА - в 5,1 раза до 19,4 тыс.

Тем временем 8 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 551 до 143 030, количество умерших от заболевания увеличилось на 45 человек до 2 979 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 5,8%, новых летальных случаев снизилось на 21,1%.

Также полиция составила больше 40 протоколов за работу школ и детсадов в Тернополе, который находится в "красной" зоне карантина.

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