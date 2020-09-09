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Общество 2020-09-09T09:30:29+03:00
Українські Новини
Заболеваемость коронавирусом продолжает расти, а смертность начала падать

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти, а смертность начала падать

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: Depositphotos
Коронавирус. Фото: Depositphotos

8 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 551 до 143 030, количество умерших от заболевания увеличилось на 45 человек до 2 979 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 5,8%, новых летальных случаев снизилось на 21,1%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 9 сентября в Украине зарегистрированы 143 030 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 979 летальных, 64 703 человека выздоровели.

За сутки зафиксирован 2 551 новый случай заболевания, выздоровели 1 157 человек, умерли 45 человек.

Таким образом, 8 сентября показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 551 против 1 157.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 9 сентября составило 75 348 человек, что на 1,8% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (16 269), в Киеве (15 821) и Черновицкой области (11 581).

В Харьковской области зафиксировано 11 493 случая коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 10 659 случаев, в Ривненской – 9 943, в Одесской - 8 827, в Закарпатской – 8 277, в Тернопольской - 7 824, в Киевской - 6 459, в Волынской - 6 015, в Винницкой - 4 503, в Житомирской - 3 879, в Хмельницкой - 3 355, в Днепропетровской - 2 923 случая.

2 515 случаев выявлены в Черниговской области, 2 143 случая - в Сумской, 2 121 случай - в Черкасской, 2 041 случай - в Запорожской, 1 762 случая - в Донецкой, 1 714 случаев - в Николаевской, 1 018 случаев - в Полтавской, 870 случаев - в Кировоградской, 538 случаев - в Херсонской и 480 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, полиция составила больше 40 протоколов за работу школ и детсадов в Тернополе, который находится в "красной" зоне карантина.

Ранее Ивано-Франковск и Тернополь подали в суд иск к Кабмину об отнесении городов к "красной" зоне.

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Заболеваемость коронавирусом продолжает расти, а смертность начала падать
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