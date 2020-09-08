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08 сентября 2020, вторник, 11:27 450 Инфографика
Общество 2020-09-08T13:00:02+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев коронавируса и смертей в Киеве снизилось: данные по районам

Количество новых случаев коронавируса и смертей в Киеве снизилось: данные по районам

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса
Коронавирус в Киеве. Фото: Depositphotos
Коронавирус в Киеве. Фото: Depositphotos

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 6 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 235 человек до 15 511, умерших - на 4 до 246.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 235 киевлян. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 246 киевлян. На сегодня в столице уже 15 511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил он.

Заболели 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет, 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 6 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 17 лет.

Среди заболевших также 8 медиков.

За прошедшие сутки в больницы столицы поступили 34 пациента, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 67 человек.

Всего коронавирус преодолели 4 826 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Деснянском районе - 37, в Шевченковском - 35, в Днепровском районе - 30 случаев.

Коронавирус в Киеве на 8 сентября. Инфографика: КГГАКоронавирус в Киеве на 8 сентября. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українськi Новини, 6 сентября количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 244 человека до 15 276, умерших - на 2 до 242.

Также в Украине зарегистрирован антирекорд по смертности от коронавируса за сутки.

Тем временем, 7 сентября в Украине вступило в силу обновленное карантинное зонирование.

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