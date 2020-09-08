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08 сентября 2020, вторник, 10:55 43
Экономика 2020-09-08T11:00:01+03:00
Українські Новини
Рубль немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 8 сентября

Рубль немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 8 сентября

Надежда Комендантова
Рубль, курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

Во вторник, 8 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с понедельником, 7 сентября, вырос на 4 копейку и составляет 3,36 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля остался без изменений и составляет 3,82 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 8 сентября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,36 3,82
Максимальный 3,65 5,00
Минимальный 2,40 3,65

Как сообщали Українські Новини, НБУ понизил официальный курс гривны на 8 сентября, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD.

Тем временем, во вторник наличные доллар и евро снова подорожали. 

Также накануне курс продажи доллара для платежных карт после выходных повысился на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс покупки – на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.

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