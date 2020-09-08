Рубль немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 8 сентября

Во вторник, 8 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с понедельником, 7 сентября, вырос на 4 копейку и составляет 3,36 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс продажи рубля остался без изменений и составляет 3,82 гривны за 10 рублей. Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 8 сентября: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,36 3,82 Максимальный 3,65 5,00 Минимальный 2,40 3,65 Как сообщали Українські Новини, НБУ понизил официальный курс гривны на 8 сентября, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH\/USD. Тем временем, во вторник наличные доллар и евро снова подорожали. Также накануне курс продажи доллара для платежных карт после выходных повысился на 3,87 коп. до 27,8695 UAH\/USD, курс покупки – на 5,19 коп. до 27,5301 UAH\/USD.