В Украине антирекорд по смертности от коронавируса за сутки

7 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 411 до 140 479, количество умерших от заболевания увеличилось на 57 человек до 2 934 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 10,9%, новых летальных случаев - на 83,9%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 8 сентября в Украине зарегистрированы 140 479 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 934 летальных, 63 546 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 2 411 новых случаев заболевания, выздоровели 940 человек, умерли 57 человек.

Таким образом, 7 сентября показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 411 против 940.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 8 сентября составило 73 999 человек, что на 1,9% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (16 073), в Киеве (15 511) и Черновицкой области (11 431).

В Харьковской области зафиксировано 11 202 случая коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 10 508 случаев, в Ривненской – 9 860, в Одесской - 8 721, в Закарпатской – 8 180, в Тернопольской - 7 580, в Киевской - 6 370, в Волынской - 5 943, в Винницкой - 4 450, в Житомирской - 3 812, в Хмельницкой - 3 253, в Днепропетровской - 2 843 случая.

2 450 случаев выявлены в Черниговской области, 2 070 случаев - в Сумской, 2 046 случаев - в Черкасской, 1 981 случай - в Запорожской, 1 690 случаев - в Николаевской, 1 675 случаев - в Донецкой, 997 случаев - в Полтавской, 867 случаев - в Кировоградской, 518 случаев - в Херсонской и 448 случаев - в Луганской области.

Коронавирус в Украине. Данный: СНБО

Как сообщали Українськi Новини, 6 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 174 до 138 068, количество умерших от заболевания увеличилось на 31 человека до 2 877.

Тем временем, Украина на карантине 181 день: какие ограничения действуют.

Ранее, 7 сентября в Украине вступило в силу обновленное карантинное зонирование.

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