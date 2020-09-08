В Донецкой области полыхает церковь середины 19 века

Пожар в церкви в Лимане Донецкой области. Фото: ГСЧС

Пожар в церкви в Лимане Донецкой области. Фото: ГСЧС

Едва на Донбассе потушили лесные пожары, как огонь вспыхнул в деревянной церкви в городе Лиман Донецкой области.

О пожаре в Свято-Петропавловской церкви рассказали в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Так, сообщение о пожаре в храме на улице Петропавловской поступило в службу спасения днем.

"Бойцы 21-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что горит Свято-Петропавловская церковь. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Учитывая то, что здание храма деревянное и наблюдалось плотное задымление, был объявлен повышенный номер вызова №2", - говорится в сообщении.

Пожар тушат 33 человека и 9 единиц техники. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Горящая церковь – это один из старейших храмов Горловской и Славянской епархии УПЦ Московского патриархата. Церковь была построена 1848 году, до нее на этом месте с 1700 года стоял старый храм.

Позднее в ГСЧС сообщили, что пожар в церкви удалось локализовать около 16.00.

Пожар в церкви в Лимане Донецкой области. Фото: ГСЧС

Как сообщали Українські Новини, накануне Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ликвидировала продолжавшийся несколько дней пожар вблизи населенных пунктов Трехизбенка и Старый Айдар на Луганщине.

Ранее спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в Двуречанском районе Харьковской области, из-за которого сгорели несколько десятков домов.

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