В Харьковской области потушили масштабный лесной пожар

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар в Двуречанском районе Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 4 сентября в 13:17 пожар в лесном массиве вблизи села Воробьевка Двуречанского района, который возник 2 сентября, был локализован.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара).

"По состоянию на 15:00 6 сентября пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

На месте от ГосЧс остается 46 человек личного состава и 13 единиц техники.

Как сообщали Українськi Новини, пожар полностью уничтожил 1 населенный пункт в Харьковской области.

Также Владимир Зеленский собрал совещание по пожарам, возникшим в среду, 3 сентября, в Харьковской и Луганской областях, с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и силовиками.

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