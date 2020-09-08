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08 сентября 2020, вторник, 11:26 389
Общество 2020-09-08T13:00:03+03:00
Українські Новини
Лесной пожар в Луганской области потушили

Лесной пожар в Луганской области потушили

Ольга Фандорина
Пожар, Луганская область, ГосЧС, Новоайдар, пожар в Луганской области
Пожар в Луганской области. Фото: ГСЧС
Пожар в Луганской области. Фото: ГСЧС

В Луганской области в Новоайдарском районе завершили тушение лесного пожара, который начался 2 сентября. Пожар длился почти шесть суток, вчера продолжалось тление лесной подстилки и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ( ГосЧС) ликвидировала пожар вблизи населенных пунктов Трехизбенка и Старый Айдар Луганской области. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Локализовать пожар удалось еще к утру понедельника. На месте остались дежурить сотрудники ГСЧС с техникой.

Также в Луганской области ликвидировали возгорание сухой травы и лесных насаждений, которое случилось 4 сентября на границе Новоайдарского и Станично-Луганского районов.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский собрал совещание по пожарам, возникшим сегодня в Харьковской и Луганской областях, с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и силовиками.

Также из-за пожара в Харьковской области 33 человека отселены и 22 дома уничтожено огнем.

В Луганской области в результате пожара погиб человек, еще двое получили ожоги.

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