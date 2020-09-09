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09 сентября 2020, среда, 06:00 307
Общество 2020-09-09T08:00:03+03:00
Українські Новини
В ПФУ отчитались о финансировании пенсий за сентябрь. Сколько средств направили на выплаты

В ПФУ отчитались о финансировании пенсий за сентябрь. Сколько средств направили на выплаты

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, Пенсия, выплата пенсий
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Пенсионер. Фото: pixabay.com

В то время, как с помощью официального приложения "Пенсионный фонд" пенсионеры смогут воспользоваться рядом услуг не выходя из дома, 8 сентября Пенсионный фонд в рамках финансирования пенсий сентября направил еще 1,7 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении фонда на странице в Facebook, передают Українські Новини.

"8 сентября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий сентября", - говорится в сообщении.

Также в Пенсионном фонде отметили, что на пенсионные выплаты направлено 1,7 млрд гривен. Кроме того, обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 12,1 млрд гривен.

"Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - добавили в фонде.

Как сообщали Українські Новини, ПФУ направил перед выходными 6,1 млрд гривен на выплату пенсий.

Также с 1 сентября увеличился минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров в связи с повышением в Украине минималки. 

Тем временем требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно

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