У ПФУ відзвітували про фінансування пенсій за вересень. Скільки коштів направили на виплати

8 вересня Пенсійний фонд в рамках фінансування пенсій у вересні направив ще 1,7 млрд гривень в той час, як пенсіонери можуть скористатися низкою послуг за допомогою офіційного додатка "Пенсійний фонд". Про це йдеться в повідомленні фонду на сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"8 вересня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій вересня", - йдеться в повідомленні.

Також в Пенсійному фонді зазначили, що на пенсійні виплати спрямовано 1,7 млрд гривень. Крім того, забезпечено фінансування пенсій вересня на загальну суму 12,1 млрд гривень.

"Виплату пенсій буде проведено кожному пенсіонеру в певну дату виплати в установленому порядку", - додали у фонді.

Як повідомляли Українські Новини, 4 вересня Пенсійним фондом було спрямовано 6,1 мільярда гривень на пенсійні виплати.

Також з 1 вересня збільшиться мінімальна сума пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів.

Крім того, в Україні протягом наступних семи років збираються збільшуватися вимоги щодо стажу для виходу на пенсію.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини