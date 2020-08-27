Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда

В то время, как в Украине теперь можно оплачивать покупки "лицом". Как воспользоваться приложением, с помощью официального приложения "Пенсионный фонд" пенсионеры смогут воспользоваться рядом услуг не выходя из дома. Об этом сообщил ПФУ в информационном ролике. Так, пенсионеры с помощью приложения могут пользоваться рядом электронных услуг Пенсионного фонда. В приложении можно получить информацию о: своей пенсии; начисленной заработной плате; стаже; проверить реестр застрахованных лиц; электронное пенсионное дело. Также при выявлении неточных или неактуальных данных в своем деле можно внести изменения в приложении. Кроме того, в приложении можно контролировать уплату работодателем страховых взносов и оценивать свою будущую пенсию. В приложении "Пенсионный фонд" можно также подать заявление на назначение пенсии и все необходимые для этого документы, а пенсионное удостоверение получить в сервисном центре. Как сообщали Українські Новини, украинцев в сентябре ждет перерасчет пенсий. Также на выплату пенсий в августе ПФУ направил более 39 миллиардов.