Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда

В то время, как в Украине теперь можно оплачивать покупки "лицом" . Как воспользоваться приложением, с

Так, пенсионеры с помощью приложения могут пользоваться рядом электронных услуг Пенсионного фонда.

В приложении можно получить информацию о:

своей пенсии;

начисленной заработной плате;

стаже;

проверить реестр застрахованных лиц;

электронное пенсионное дело.

Также при выявлении неточных или неактуальных данных в своем деле можно внести изменения в приложении.

Кроме того, в приложении можно контролировать уплату работодателем страховых взносов и оценивать свою будущую пенсию.

В приложении "Пенсионный фонд" можно также подать заявление на назначение пенсии и все необходимые для этого документы, а пенсионное удостоверение получить в сервисном центре.

Как сообщали Українські Новини, украинцев в сентябре ждет перерасчет пенсий.

Также на выплату пенсий в августе ПФУ направил более 39 миллиардов.

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