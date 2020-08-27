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27 августа 2020, четверг, 05:45 6130
Общество 2020-08-27T05:45:01+03:00
Українські Новини
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда

Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, Пенсия

В то время, как в Украине теперь можно оплачивать покупки "лицом". Как воспользоваться приложением, с помощью официального приложения "Пенсионный фонд" пенсионеры смогут воспользоваться рядом услуг не выходя из дома. Об этом сообщил ПФУ в информационном ролике.

Так, пенсионеры с помощью приложения могут пользоваться рядом электронных услуг Пенсионного фонда.

В приложении можно получить информацию о: 

  • своей пенсии; 
  • начисленной заработной плате;
  • стаже;
  • проверить реестр застрахованных лиц;
  • электронное пенсионное дело.

Также при выявлении неточных или неактуальных данных в своем деле можно внести изменения в приложении.

Кроме того, в приложении можно контролировать уплату работодателем страховых взносов и оценивать свою будущую пенсию.

В приложении "Пенсионный фонд" можно также подать заявление на назначение пенсии и все необходимые для этого документы, а пенсионное удостоверение получить в сервисном центре.

Как сообщали Українські Новини, украинцев в сентябре ждет перерасчет пенсий.

Также на выплату пенсий в августе ПФУ направил более 39 миллиардов.

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