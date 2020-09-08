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08 сентября 2020, вторник, 18:50 65
Экономика 2020-09-08T19:45:02+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает падать. Курс валют от НБУ на 9 сентября

Гривна продолжает падать. Курс валют от НБУ на 9 сентября

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара
Гривна
Гривна

Пока гривна на межбанке растет, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 сентября, на 5,23 коп. до 27,8032 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 сентября, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,2526
1 доллар США 27,8032
1 швейцарский франк 30,3049
10 иен 2,6203
10 российских рублей 3,6421
1 евро 32,7980

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 7 сентября на 2,32 коп. до 27,8532 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,66 коп. до 27,5929 UAH/USD.

Также накануне курс продажи доллара для платежных карт после выходных повысился на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс покупки – на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.

Также в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

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