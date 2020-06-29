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  • Только четверть украинцев хотят продления медреформы. Большинство - либо против, либо не знают о чем речь
29 июня 2020, понедельник, 18:22 73
Общество 2020-06-29T18:50:27+03:00
Українські Новини
Только четверть украинцев хотят продления медреформы. Большинство - либо против, либо не знают о чем речь

Только четверть украинцев хотят продления медреформы. Большинство - либо против, либо не знают о чем речь

Ирина Николенко
Опросы, Соцопрос, КМИС, Медреформа, Второй этап медреформы
Медреформа. Фото: freepik
Медреформа. Фото: freepik

В то время, как Украина обязалась перед Международным Валютным Фондом продолжить медреформу, 40% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), против ее продления.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Оценивая намерения продолжить внедрение второго этапа медреформы, 25% респондентов ответили, что поддерживают это.

32% опрошенных ответили, что мало знают о втором этапе и не имеют сложившегося мнения.

Опрос был проведен с 20 по 23 июня методом телефонного интервью среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов.

Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

В выборку не включаются неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Как сообщали Українськi Новини, 18% респондентов, опрошенных КМИС, считают, что Украина преодолела эпидемию коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине будет продолжаться медицинская реформа.

С 1 апреля Национальная служба здоровья запустила программу медицинских гарантий.

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