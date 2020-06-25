Министр Степанов за 3 месяца не смог представить свою концепцию медреформы, – Сазонов

Продолжение медицинской реформы оказалось под угрозой, а глава Министерства здравоохранения Максим Степанов избегает встречи с депутатами. Однако украинская медицина находится в плачевном состоянии и нуждается в переменах. Об этом написал в Facebook блоггер Кирилл Сазонов.

"С 1 апреля должен был начаться второй этап медреформы. Понятно, что коронавирус всем спутал карты пандемией и карантином. В первую очередь медицинской отрасли. Но уже 25 июня, второй этап до сих пор не начат, а вся дальнейшая судьба медреформы под вопросом", - отмечает Сазонов.

Он напомнил, что продолжения реформы ждут как международные доноры, так и МВФ, открывший Украине новую финансовую программу на $5 млрд под обязательство реформирования системы здравоохранения.

"Но главное ведомство, которое должно было этим заниматься, почему-то стоически молчит, глава ведомства даже не ходит на заседания профильного комитета, где очень ждут объяснений, - говорит Сазонов. – На протяжении трех месяцев Степанов говорил, что медреформа делается неправильно, но как правильно – так и не сказал. Более того, он до сих пор не представил комитету по здравоохранению даже приблизительной концепции своего видения реформы. А депутаты его ждут уже не первую неделю и очень хотят поговорить".

По словам блоггера, глава МОЗ избегает заседаний профильного комитета, где ждут стратегический план по корректировке медреформы. Очередное заседание назначено на пятницу, 26 июня.

"Я согласен, что стратегия Супрун была не идеальной и корректировать реформу необходимо. Как необходимо ее проводить - советская система здравоохранения доживает последние дни и скоро рухнет. Покажите мне человека в этой стране, который скажет, что доволен нашей медициной!", - говорит Сазонов.

А пока реформу остановили, пациенты платят "благотворительные взносы", врачи при первой возможности убегают за рубеж, а студенты медицинских колледжей мечтают уехать в Чехию и Польшу.

"Я сейчас говорю без политики, без персоналий, они меняются. Но мы и наше здоровье, наша убитая медицина остаемся. Поэтому хочу попросить вас: не дайте слить эту реформу. Следите и реагируйте. Требуйте от власти, от нынешнего министра здравоохранения Степанова действий", - призвал блоггер.

Как сообщалось, 17 июня Максим Степанов проигнорировал очередное заседание комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, на котором от министра ждали концепции дальнейшего проведения реформы. Вместо себя глава МОЗ прислал заместителей.