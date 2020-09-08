Глава МИД России Лавров отказался говорить с МИД Украины

Разговор глав МИД Украины и России по поводу обострения ситуации на Донбассе отложен а неопределенный срок. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

"Когда разговор вчера был инициирован, сначала реакция российского МИДа была довольно оживленной. Но сегодня утром мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию. Я готов, жду разговора", - сказал Кулеба.

Кулеба заявил, что поговорить с Лавровым ему поручил лично президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, когда на востоке убивают украинского солдата, то единственная сторона, с которой нужно говорить, - это Российская Федерация.

"О чем говорить? Первый вопрос: как объясняет Российская Федерация то, что случилось? Второе: остается ли она приверженной режиму прекращения огня? И третье - обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников, в свете тех обстрелов, которые вчера состоялись", - пояснил Кулеба.

Как сообщали Українськi Новини, Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) из-за заявления "главы" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина о планируемом обстреле украинских позиций.

Пушилин планирует обстрел позиций украинских военных возле Шумов на 7 сентября.

Договоренность о прекращении огня на Донбассе вступила в силу 27 июля.

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