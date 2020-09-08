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08 вересня 2020, вівторок, 11:53 10
Політика 2020-09-08T13:15:02+03:00
Українські Новини
У МЗС Росії відмовилися від переговорів з МЗС України

У МЗС Росії відмовилися від переговорів з МЗС України

Ольга Фандорина
МЗС України, Сергій Лавров, МЗС Росії, переговори щодо Донбасу, Дмитро Кулеба
Лавров. Фото: joinfo.ua
Лавров. Фото: joinfo.ua

Розмову глав МЗС України і Росії з приводу загострення ситуації на Донбасі відклали на невизначений термін. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу ICTV.

"Коли розмова вчора була ініційована, спочатку реакція російського МЗС була досить жвавою. Але сьогодні вранці ми отримали повідомлення, що міністр Лавров терміново відбув у відрядження і невідомо, коли ця розмова відбудеться. Як з'ясувалося, він відбув до Сирії. Я готовий, чекаю розмови", — сказав Кулеба.

Кулеба заявив, що поговорити з Лавровим йому доручив особисто президент України Володимир Зеленський. З його слів, коли на сході вбивають українського солдата, то єдина сторона, з якою потрібно говорити, — це Російська Федерація.

"Про що говорити? Перше питання: як пояснює Російська Федерація те, що сталося? Друге: чи залишається вона прихильною режиму припинення вогню? І третє — обговорити підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, яка повинна відбутися відразу після зустрічі радників, в світлі тих обстрілів, які вчора відбулися", — пояснив Кулеба.

Як повідомляли Українськi Новини, Україна скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) через заяви про запланований обстріл українських позицій.

Домовленість про припинення вогню на Донбасі набула чинності 27 липня.

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