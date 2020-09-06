Боевики второй раз за день нарушили перемирие: военный получил ранения, несовместимые с жизнью

Один украинский военнослужащий погиб в воскресенье из-за нарушения режима прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, в районе Причепиловки (Луганская область). Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. Отмечается, что 6 сентября вооруженные формирования Российской Федерации во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Причепиловки. "К сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего воина. Указывается, что в ответ на обстрел подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали боевикам достойный отпор. Потери противника уточняются. Как сообщали Українські Новини, ранее боевики еще 1 раз нарушили режим прекращения огня в воскресенье, 1 военный ранен, еще 2 погибли и 2 ранены из-за подрыва на взрывных устройствах.Кроме того, возле Шумов ОБСЕ не выявила изменений в позициях ВСУ, о которых говорил Пушилин.