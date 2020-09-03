В учебнике всемирной истории за 11-й класс перепутали клуб, за который играл Андрей Шевченко

Авторы школьного учебника всемирной истории, который был выпущен в 2019 году, написали, что Андрей Шевченко играл за туринский "Ювентус", в то время как на самом деле украинец играл за другой итальянский клуб – "Милан".

За туринский клуб Шевченко никогда не играл.

Страница школьного учебника, в котором перепутали итальянский клуб, за который играл Андрей Шевченко. Фото: Трибуна

В миланском клубе Андрей Шевченко играл с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009 годы.

За "россонери" украинец забил 127 голов и стал одной из легенд клуба.

В 2004 году, будучи игроком "Милана", Шевченко получил "Золотой мяч" как лучший игрок в Европе.

Как сообщали Українські новини, Украинская Премьер-Лига утвердила календарь 2-го тура.

Также Киевское "Динамо" в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с нидерландским "АЗ" из города Алкмар.

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