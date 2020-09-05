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05 сентября 2020, суббота, 15:52 103
Спорт 2020-09-05T15:55:55+03:00
Українські Новини
Главный тренер сборной Италии забыл надеть очки и выпустил на поле не того игрока

Главный тренер сборной Италии забыл надеть очки и выпустил на поле не того игрока

Александр Савич
Футбол, Курьезы, Сборная Италии, Лига наций
Роберто Манчини забыл надеть очки и выпустил на поле не того игрока. Фото: facebook/MrRobertoMancini
Роберто Манчини забыл надеть очки и выпустил на поле не того игрока. Фото: facebook/MrRobertoMancini

Перед одним из вчерашних матчей 1-го раунда Лиги наций, главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини, забыл надеть очки и выпустил на поле не того игрока, которого хотел. Об этом сообщает Daily Mail.

Сборная Италии вчера, 4 сентября, встречалась в матче 1-го тура Лиги наций со сборной Боснии и Герцеговины. 

Главному тренеру итальянцев Роберто Манчини помощники показали список состава игроков на матч, а он не заметил ошибку, так как был без очков.

"Они показали мне состав, я был без очков и сказал, что все в порядке. Я не заметил, что там был Ачерби, а не Кьеллини", – сказал Манчини после матча.

Таким образом, вместо одного защитника итальянцы выпустили в стартовом составе другого.

Манчини признал, что это была ошибка, но объяснил, что он и так планировал выпустить в одном матче Ачерби, а в другом Кьеллини.

"Во всяком случае, изначально мы планировали, что Ачерби сыграет в одном матче, а Кьеллини – в другом. Я спросил Джорджо Кьеллини, хочет ли он сыграть сегодня или в понедельник с Нидерландами, он сказал, что сегодня, но сейчас нам придется поменять их местами", – объяснил Манчини.

Встреча между сборными Италии и Боснии и Герцеговины закончилась со счетом 1:1.

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