Сегодня завершится 2-ой тур Лиги наций. Где смотреть матчи

Между собой встретятся команды 2-ой и 3-ей групп лиги А, 1-ой и 2-ой групп лиги С, а также 2-ой группы лиги D.

Таким образом, список матчей Лиги наций 8 сентября следующий:

Армения – Эстония 19:00, прямая трансляция на канале "Футбол 1"

Грузия – Северная Македония 19:00, прямая трансляция на канале "Футбол 2"

Бельгия – Исландия 21:45

Франция – Хорватия 21:45, прямая трансляция на канале "Футбол 1"

Кипр – Азербайджан 21:45

Швеция – Португалия 21:45, прямая трансляция на канале "Футбол 2"

Люксембург – Черногория 21:45

Дания – Англия 21:45, прямая трансляция на канале "Футбол 3"

Сан-Марино – Лихтенштейн 21:45.

Самыми интересными противостояниями сегодня должны стать встречи сборных Франции и Хорватии, Дании и Англии, Швеции и Португалии.

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