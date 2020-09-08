Сегодня завершится 2-ой тур Лиги наций. Где смотреть матчи

Сегодня, 8 сентября, завершатся матчи 2-го тура Лиги наций. Европейские сборные проведут заключительные 9 матчей. Об этом сообщает УЕФА. Между собой встретятся команды 2-ой и 3-ей групп лиги А, 1-ой и 2-ой групп лиги С, а также 2-ой группы лиги D. Таким образом, список матчей Лиги наций 8 сентября следующий: Армения – Эстония 19:00, прямая трансляция на канале "Футбол 1" Грузия – Северная Македония 19:00, прямая трансляция на канале "Футбол 2" Бельгия – Исландия 21:45 Франция – Хорватия 21:45, прямая трансляция на канале "Футбол 1" Кипр – Азербайджан 21:45 Швеция – Португалия 21:45, прямая трансляция на канале "Футбол 2" Люксембург – Черногория 21:45 Дания – Англия 21:45, прямая трансляция на канале "Футбол 3" Сан-Марино – Лихтенштейн 21:45. Самыми интересными противостояниями сегодня должны стать встречи сборных Франции и Хорватии, Дании и Англии, Швеции и Португалии. Как сообщали Українські новини, киберспорт в Украине официально признали видом спорта. Также, скоро начнется 2-ой тур Украинской Премьер-Лиги. Кроме того, авторы учебника всемирной истории перепутали итальянский клуб, в котором играл Андрей Шевченко.