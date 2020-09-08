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08 сентября 2020, вторник, 08:29 58
Спорт 2020-09-08T09:00:01+03:00
Українські Новини
Сегодня завершится 2-ой тур Лиги наций. Где смотреть матчи

Сегодня завершится 2-ой тур Лиги наций. Где смотреть матчи

Александр Савич
Футбол, национальные футбольные сборные, Лига наций, Национальные сборные команды
Сегодня закончится 2-ой тур Лиги наций. Фото: uefa.org
Сегодня закончится 2-ой тур Лиги наций. Фото: uefa.org

Сегодня, 8 сентября, завершатся матчи 2-го тура Лиги наций. Европейские сборные проведут заключительные 9 матчей. Об этом сообщает УЕФА.

Между собой встретятся команды 2-ой и 3-ей групп лиги А, 1-ой и 2-ой групп лиги С, а также 2-ой группы лиги D.

Таким образом, список матчей Лиги наций 8 сентября следующий:

  • Армения – Эстония 19:00, прямая трансляция на канале "Футбол 1"
  • Грузия – Северная Македония 19:00, прямая трансляция на канале "Футбол 2"
  • Бельгия – Исландия 21:45
  • Франция – Хорватия 21:45, прямая трансляция на канале "Футбол 1"
  • Кипр – Азербайджан 21:45
  • Швеция – Португалия 21:45, прямая трансляция на канале "Футбол 2"
  • Люксембург – Черногория 21:45
  • Дания – Англия 21:45, прямая трансляция на канале "Футбол 3"
  • Сан-Марино – Лихтенштейн 21:45.

Самыми интересными противостояниями сегодня должны стать встречи сборных Франции и Хорватии, Дании и Англии, Швеции и Португалии.

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