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03 сентября 2020, четверг, 09:47 786
Экономика 2020-09-03T10:45:19+03:00
Українські Новини
Приватбанк обжалует решение о принудительном взыскании 10 млрд гривен в пользу Суркисов

Приватбанк обжалует решение о принудительном взыскании 10 млрд гривен в пользу Суркисов

Валерия Драгомирова
Приватбанк, Братья Суркисы, Взыскание денег, Суркисы
Братья Суркисы. Фото: Эхо Петербурга
Братья Суркисы. Фото: Эхо Петербурга

Вслед за Минфином Приватбанк намерен обжаловать решение Печерского суда о принудительном взыскании с Приватбанка почти 10 млрд гривен в пользу компаний братьев Суркисов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка со ссылкой на слова председателя правления Петра Крумханзла, передают Українські Новини.

"Приватбанк - крупнейший и самый прибыльный государственный банк в Украине. Мы растем и развиваемся каждый день и делаем все возможное, чтобы никакие судебные процессы не влияли на качественное обслуживание наших клиентов и устойчивость нашей бизнес-модели. В результате таких судебных решений наш вклад в развитие страны - наши дивиденды в госбюджет - могут значительно сократиться. В данном конкретном случае правовая позиция банка была исключительно сильной и подкреплена убедительными фактами и доказательствами. Мы будем обжаловать это решение", - сообщил он.

При этом Крумханзл добавил, что банк продолжит добиваться справедливости для украинских налогоплательщиков, которые являются конечными акционерами банка, в Украине и зарубежных юрисдикциях, где верховенство закона превыше всего.

Как сообщали Українські Новини, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск офшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов о взыскании с Приватбанка 350 млн долларов.

Ранее Апелляционный суд поддержал взыскание $259 млн с Приватбанка в пользу Суркисов. 

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Приватбанк обжалует решение о принудительном взыскании 10 млрд гривен в пользу Суркисов
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