НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки

у той час як НБУ знову знизив курс гривні . В січні-липні 2020 року найприбутковішим був Приватбанк, найбільш збитковою - Державний експортно-імпортний банк

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

Приватбанк за звітний період отримав прибуток у сумі 16,201 млрд гривень.

Другу позицію в списку найбільш прибуткових банків займає Державний Ощадний банк (4,316 млрд гривень), третю - Райффайзен Банк Аваль (2,457 млрд гривень).

На четвертому місці знаходиться ПУМБ (1,501 млрд гривень), на п'ятому - ОТП Банк (908,94 млн гривень).

Найбільші збитки показав Укрексімбанк (2,243 млрд гривень).

На другій позиції знаходиться Промінвестбанк (330,93 млн гривень).

В цілому за підсумками семи місяців прибутковими були 58 з 75 діючих банків.

За звітний період платоспроможні банки України отримали 28,39 млрд гривень чистого прибутку, що на 23% менше, ніж за аналогічний період 2019 роки (36,73 млрд гривень).

Як повідомляли Українські Новини, в липні поточного року прибуток банків становив 4,6 млрд гривень.

У 2019 платоспроможні банки отримали 59,634 млрд гривень чистого прибутку.

У 2018 році платоспроможні банки отримали 21,7 млрд гривень чистого прибутку.

За підсумками 2017 року збитковими були 19 з 82 діючих на той момент банків.

Доступні кредити для бізнесу займають 3-е місце за даними соцопитування серед ініціатив влади .

Приватбанк має намір оскаржити рішення суду про примусове стягнення майже 10 млрд гривень на користь компаній братів Суркісів.

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