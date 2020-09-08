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08 сентября 2020, вторник, 10:41 393
Общество 2020-09-08T10:45:02+03:00
Українські Новини
Сегодня на улице Зоологической в Киеве частично ограничили движение

Сегодня на улице Зоологической в Киеве частично ограничили движение

Александр Савич
Киев, Киевавтодор, Перекрытие дорог в Киеве, ремонт дорог в Киеве
Движение на улице Зоологической в Киеве частично перекрыли. Фото: Pixabay
Движение на улице Зоологической в Киеве частично перекрыли. Фото: Pixabay

Вслед за сообщением о том, что на путепроводе возле метро "Святошин" в Киеве на 3 дня ограничивали движение, стало известно, что сегодня, 8 сентября, в Киеве до 20:00 будет частично ограничено движение на улице Зоологической. Об этом сообщает КГГА.

Работники Коммунальной Корпорации "Киевавтодор" проводят плановые ремонтные работы по всей длине улицы (от проспекта Победы до улицы Дегтяревской).

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и просят быть внимательными на этом участке дороги, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Частичное ограничение движения на улице Зоологической в Киеве 8 сентября. Карта: КГГАЧастичное ограничение движения на улице Зоологической в Киеве 8 сентября. Карта: КГГА

Как сообщали Українські новини, до 1 октября частично ограничено движение на улице Братиславской в Киеве.

Также в Киеве восстановили проезд по Борщаговскому путепроводу, который частично перекрывали для капитального ремонта.

Кроме того, с 1 августа до 25 сентября в Киеве ограничили движение в районе транспортной развязки на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности. Там также проводятся ремонтные работы.

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