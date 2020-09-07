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  • Рубль после выходных немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 7 сентября
07 сентября 2020, понедельник, 10:58 66
Экономика 2020-09-07T11:08:53+03:00
Українські Новини
Рубль после выходных немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 7 сентября

Рубль после выходных немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 7 сентября

Надежда Комендантова
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Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

В понедельник, 7 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с пятницей, 4 сентября, вырос на 1 копейку и составляет 3,32 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в пятницу, понизился на 3 копейки и составляет 3,82 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 7 сентября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,32 3,82
Максимальный 3,65 5,00
Минимальный 2,40 3,65

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро подорожали в обменниках после выходных. 

Также НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 сентября, на 4,17 коп. до 27,7325 UAH/USD.

Тем временем, финансисты к концу 2020 года девальвацию гривны. Курс может уйти в диапазон 29-30 UAH/USD к концу года.

Ранее министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30

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