Сегодня продолжатся матчи 2-го тура Лиги наций. Кто играет и где смотреть

Вслед за вчерашним поражением сборной Украины во 2-ом туре Лиги наций от сборной Испании, сегодня, 7 сентября, продолжатся матчи 2-го тура Лиги наций. Об этом сообщает УЕФА. Сегодня состоятся 8 матчей 2-го тура розыгрыша Лиги наций. Между собой встретятся команды 1-ой группы лиги А, 1-ой и 2-ой групп лиги В, а также 4-ой группы лиги С. Список матчей Лиги наций на 7 сентября выглядит так: Казахстан – Беларусь 17:00, трансляция на канале "Футбол 1" Израиль – Словакия 21:45 Чехия – Шотландия 21:45 Северная Ирландия – Норвегия 21:45 Босния и Герцеговина – Польша 21:45, трансляция на канале "Футбол 2" Австрия – Румыния 21:45, трансляция на канале "Футбол 3" Нидерланды – Италия 21:45, трансляция на канале "Футбол 1" Албания – Литва 21:45. Самой интересной для любителей футбола наверняка окажется встреча между Нидерландами и Италией. Как сообщали Українські новини, в школьном учебнике всемирной истории перепутали клуб, за который играл в Италии Андрей Шевченко. Также Украинская Премьер-Лига утвердила календарь матчей 2-го тура чемпионата.