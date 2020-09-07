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  • Сегодня продолжатся матчи 2-го тура Лиги наций. Кто играет и где смотреть
07 сентября 2020, понедельник, 10:27 131
Спорт 2020-09-07T10:27:09+03:00
Українські Новини
Сегодня продолжатся матчи 2-го тура Лиги наций. Кто играет и где смотреть

Сегодня продолжатся матчи 2-го тура Лиги наций. Кто играет и где смотреть

Александр Савич
Футбол, национальные футбольные сборные, Лига наций, Национальные сборные команды
7-го сентября продолжатся матчи 2-го тура Лиги Наций УЕФА. Фото: UEFA
7-го сентября продолжатся матчи 2-го тура Лиги Наций УЕФА. Фото: UEFA

Вслед за вчерашним поражением сборной Украины во 2-ом туре Лиги наций от сборной Испании, сегодня, 7 сентября, продолжатся матчи 2-го тура Лиги наций. Об этом сообщает УЕФА.

Сегодня состоятся 8 матчей 2-го тура розыгрыша Лиги наций.

Между собой встретятся команды 1-ой группы лиги А, 1-ой и 2-ой групп лиги В, а также 4-ой группы лиги С.

Список матчей Лиги наций на 7 сентября выглядит так:

  • Казахстан – Беларусь 17:00, трансляция на канале "Футбол 1"
  • Израиль – Словакия 21:45
  • Чехия – Шотландия 21:45
  • Северная Ирландия – Норвегия 21:45
  • Босния и Герцеговина – Польша 21:45, трансляция на канале "Футбол 2"
  • Австрия – Румыния 21:45, трансляция на канале "Футбол 3"
  • Нидерланды – Италия 21:45, трансляция на канале "Футбол 1"
  • Албания – Литва 21:45.

Самой интересной для любителей футбола наверняка окажется встреча между Нидерландами и Италией.

Как сообщали Українські новини, в школьном учебнике всемирной истории перепутали клуб, за который играл в Италии Андрей Шевченко

Также Украинская Премьер-Лига утвердила календарь матчей 2-го тура чемпионата.

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