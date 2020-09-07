Сегодня продолжатся матчи 2-го тура Лиги наций. Кто играет и где смотреть

Сегодня состоятся 8 матчей 2-го тура розыгрыша Лиги наций.

Между собой встретятся команды 1-ой группы лиги А, 1-ой и 2-ой групп лиги В, а также 4-ой группы лиги С.

Список матчей Лиги наций на 7 сентября выглядит так:

Казахстан – Беларусь 17:00, трансляция на канале "Футбол 1"

Израиль – Словакия 21:45

Чехия – Шотландия 21:45

Северная Ирландия – Норвегия 21:45

Босния и Герцеговина – Польша 21:45, трансляция на канале "Футбол 2"

Австрия – Румыния 21:45, трансляция на канале "Футбол 3"

Нидерланды – Италия 21:45, трансляция на канале "Футбол 1"

Албания – Литва 21:45.

Самой интересной для любителей футбола наверняка окажется встреча между Нидерландами и Италией.

Как сообщали Українські новини, в школьном учебнике всемирной истории перепутали клуб, за который играл в Италии Андрей Шевченко.

Также Украинская Премьер-Лига утвердила календарь матчей 2-го тура чемпионата.

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