Разумков против легализации марихуаны и свободного оборота оружия

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выступает против легализации марихуаны и свободного оборота оружия, в то время, как считает, что украинское общество не готово к легализации проституции.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

Разумков считает, что общество не в полной мере готово к легализации короткоствольного оружия.

Также он не поддерживает идею легализовать марихуану, даже если речь идет о медицинских целях.

"Не поддерживаю эту идею. Я сам никогда не употреблял (легкие наркотики) и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю", - резюмировал спикер Рады.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский считает несвоевременным вопрос о легализации медицинской марихуаны.

Кроме того, глава Национальной полиции Игорь Клименко выступает за легализацию проституции и против легализации легких наркотиков.



Ранее Венедиктова рассказала, что думает о легализации проституции и марихуаны.

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