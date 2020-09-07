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  • На дорогах Украины будет введен круглосуточный весовой контроль грузовиков. Кабмин принял проект
07 сентября 2020, понедельник, 16:15 487
Кабмин 2020-09-07T16:45:20+03:00
Українські Новини
На дорогах Украины будет введен круглосуточный весовой контроль грузовиков. Кабмин принял проект

На дорогах Украины будет введен круглосуточный весовой контроль грузовиков. Кабмин принял проект

Валерия Драгомирова
Кабмин, грузовики, весовой контроль, Круглосуточный весовой контроль
Грузовик. Фото: pixabay
Грузовик. Фото: pixabay

Кабинет Министров принял проект распоряжения "О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог", которым предусмотрено проведение круглосуточного габаритно-весового контроля.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что теперь на дорогах Украины будет введен круглосуточный габаритно-весовой контроль транспортных средств сотрудниками "Укртрансбезопасности" вместе с Нацполицией, СБУ, Фискальной службой, "Укравтодором" и местными органами исполнительной власти.

Кроме того, предусмотрено закупку соответствующего оборудования и ремонт мест осуществления габаритно-весового контроля, которые уже есть в наличии.

Как сообщали Українські Новини, в июле за сутки водителям грузовиков насчитали €26,5 тыс. платы за перегруз

Ранее инспекторы за день проверили 5,4 тыс. грузовиков и насчитали €12,7 тыс. платы за перегруз. 

Кроме того, Владимир Зеленский назвал засранцами водителей фур и похвастался, как вошел в их закрытый чат.

 

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