На дорогах Украины будет введен круглосуточный весовой контроль грузовиков. Кабмин принял проект

Кабинет Министров принял проект распоряжения "О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог", которым предусмотрено проведение круглосуточного габаритно-весового контроля.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что теперь на дорогах Украины будет введен круглосуточный габаритно-весовой контроль транспортных средств сотрудниками "Укртрансбезопасности" вместе с Нацполицией, СБУ, Фискальной службой, "Укравтодором" и местными органами исполнительной власти.

Кроме того, предусмотрено закупку соответствующего оборудования и ремонт мест осуществления габаритно-весового контроля, которые уже есть в наличии.

Как сообщали Українські Новини, в июле за сутки водителям грузовиков насчитали €26,5 тыс. платы за перегруз.

Ранее инспекторы за день проверили 5,4 тыс. грузовиков и насчитали €12,7 тыс. платы за перегруз.



Кроме того, Владимир Зеленский назвал засранцами водителей фур и похвастался, как вошел в их закрытый чат.

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