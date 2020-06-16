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16 июня 2020, вторник, 19:25 41
Президент 2020-06-16T19:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил МВД и СБУ обеспечить контроль над перегруженными фурами

Зеленский поручил МВД и СБУ обеспечить контроль над перегруженными фурами

Елена Новикова
Фуры, Арсен Аваков, Нацполиция, Владимир Зеленский, Иван Баканов, Габаритно-весовые ограничения
Фура. Фото: pixabay
Фура. Фото: pixabay

Президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям начать кампанию по противодействию нарушениям габаритно-весовых норм на дорогах, в то время, как ранее МВД инициировало законопроект о лишении водительских удостоверений системных нарушителей правил дорожного движения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, во вторник Зеленский провел селекторное совещание касаемо срочных  мер, направленных на борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на дорогах.

В селекторном совещании также приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и руководитель Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Александр Кубраков.

"Президент дал задание Министерству внутренних дел обеспечить возможность выполнения Нацполицией функции Укртрансбезопасности по контролю габаритно-весовых ограничений. Также глава государства предложил присоединиться к противодействию перегруженности дорог и Службе безопасности Украины", - сказано в сообщении.

По словам Зеленского, статистика свидетельствует о том, что последние несколько лет почти каждая вторая фура, которая ездит по украинским автодорогам, перегружена.

Президент заявил, что проблема с перегруженными фурами фиксируется уже даже на новых дорогах, которые начали строить в рамках программы "Большая стройка".

Премьер-министр отметил, что в этом году инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") работают круглосуточно.

С 12 мая они составили почти 900 актов о превышении габаритно-весовых параметров, а сумма штрафов за этот период составляет более 190 тыс. евро.

Он также сообщил, что Кабмин передал в комитет Верховной Рады законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты относительно осуществления "Укртрансбезопасностью" габаритно-весового контроля.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что из-за законодательных ограничений работники "Укртрансбезопасности" не могут самостоятельно контролировать соблюдение габаритно-весовых норм и эффективно действуют только в сотрудничестве с полицией.

Глава МВД предложил передать патрульной полиции контроль соблюдения безопасности на дорогах, в том числе габаритно-весового контроля.

Со своей стороны глава СБУ Иван Баканов поддержал инициативу Президента Украины и заявил о готовности присоединиться к такой работе.

Как сообщали Українськi Новини, 

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