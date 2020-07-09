За сутки водителям грузовиков насчитали €26,5 тыс. платы за перегруз

В то время, как в Украине до конца сентября усилили проверки грузоперевозок, инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") за прошедшие сутки, 8 июля, проверили 7 317 грузовых транспортных средств и насчитали 26,5 тыс. евро платы за перегруз.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передают Українські Новини.

"Всего по состоянию на 8 июля было остановлено и проверено 7 317 грузовиков, что на 25% больше в сравнении с предыдущими сутками. Составлено 120 актов о нарушении и насчитано плату за перегруз в размере 26 518 евро", - говорится в сообщении.

В рейтинг самых крупных нарушителей габаритно-весового контроля (ГВК) 8 июля вошли 5 грузовых автомобилей.

На трассе М-12 были замечены два крупных нарушения габаритно-весового контроля: автомобиль IVECO (перегруз на общий вес 45,76 тонны при норме 40 тонн; плата за проезд – 519 евро) и автомобиль DAF Xf 105.460 (перегруз на общий вес 42,58 тонны при норме в 40 тонн; плата за проезд – 314,9 евро).

На дороге Н-08 габаритно-весовой контроль не прошел грузовой автомобиль DAF YE-95.480 (перегруз на общий вес 50,05 тонны при норме 40 тонн; плата за проезд – 2 996,73 евро).

На дороге Н-09 габаритно-весовую норму нарушил грузовой автомобиль SCANIA (перегруз на общий вес 43,5 тонны при норме 40 тонн; плата за проезд – 161,46 евро).

На дороге М-03 габаритно-весовой контроль не прошел грузовой автомобиль DAF (перегруз на общий вес 42,05 тонны при норме 40 тонн; плата за проезд – 547,2 евро).

Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что 9 июля начал работу новый раздел на сервисе открытых данных транспортной сферы, которыый содержит самую актуальную информацию о габаритно-весовом контроле на дорогах Украины.

"Усиленный габаритно-весовой контроль на дорогах Украины продолжается. Теперь самая актуальная информация насчет ГВК содержится на сервисе открытых данных транспортной сферы. Мы за открытость и доступность данных, поскольку это самый лучший контролер и показатель эффективности работы", - сообщил Криклий.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский назвал засранцами водителей фур и похвастался, как вошел в их закрытый чат.

По состоянию на 8 июля работают 34 пункта ГВК, из них 16 пунктов – круглосуточные; проверки грузовых автомобилей производят на 41 локации.

Также Президент поручил МВД и СБУ обеспечить контроль над перегруженными фурами.