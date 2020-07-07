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07 июля 2020, вторник, 13:45 210
Транспорт 2020-07-07T13:45:01+03:00
Українські Новини
За сутки инспекторы проверили 5,4 тыс. грузовиков и насчитали €12,7 тыс. платы за перегруз

За сутки инспекторы проверили 5,4 тыс. грузовиков и насчитали €12,7 тыс. платы за перегруз

Валерия Драгомирова
грузовики, Укртрансбезопасность, Перегруз
Грузовик. Фото: pixabay
Грузовик. Фото: pixabay

В то время, как в Украине до конца сентября усилили проверки грузоперевозок, инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") за прошедшие сутки, 6 июля, проверили 5 369 грузовых транспортных средств и насчитали 12,7 тыс. евро платы за перегруз.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры со ссылкой на слова министра инфраструктуры Владислава Криклия, передают Українські Новини.

"За прошлые сутки "Укртрансбезопасность" вместе с Национальной полицией совершили проверку почти 5,4 тыс. грузовиков и насчитали около 12,7 тыс. евро платы за проезд. Напомню, что за отказ остановиться для прохождения габаритно-весового контроля сейчас законодательством предусмотрена административная ответственность для водителей", - сообщил Криклий.

Также сообщается, что Криклий уже составил антирейтинг нарушений габаритно-весового контроля (ГВК).

На трассе Н-11 (Николаевская область) было замечено два крупных нарушения габаритно-весового контроля: автомобиль MAN Robuste (перегруз на единичную ось 12,4 тонны при норме в 11 тонн, на строенную ось – 31,25 тонны при норме 22 тонны, на общий вес – 50,85 тонны при норме 40 тонн; плата за проезд – 1 430,7 евро) и автомобиль ВАРЗ 173 (перегруз на сдвоенную ось 26,5 тонны при норме в 16 тонн; плата за проезд – 1 531,05 евро).

На дороге Т-0403 (Днепропетровская область) габаритно-весовой контроль не прошел грузовой автомобиль MAN TGX 18-440 (перегруз на общий вес 48,16 тонны при норме 40 тонн; плата за проезд – 54,6 евро).

На дороге М-30 габаритно-весовой контроль нарушил грузовой автомобиль КамАЗ (перегруз на сдвоенную ось 18,95 тонны при норме 16 тонн; плата за проезд – 162 евро).

Также в Кременной (Луганская область) грузовой автомобиль Volvo FH 13-480 нарушил ГВК (перегруз на общий вес 50,3 тонны при норме в 40 тонн; плата за проезд – 349,44 евро).

Как сообщали Українські Новини, ранее Владимир Зеленский назвал засранцами водителей фур и похвастался, как вошел в их закрытый чат.

Также Президент поручил МВД и СБУ обеспечить контроль над перегруженными фурами.

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