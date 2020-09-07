Разумков не согласен с высказываниями экс-премьера Фокина о нежелании Рады добиться мира в Украине

Дмитрий Разумков не согласен с Витольдом Фокиным, что Рада не желает добиться мира в Украине

Дмитрий Разумков не согласен с Витольдом Фокиным, что Рада не желает добиться мира в Украине

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который рассказал, как в Раде относятся к событиям в Беларуси , не согласен с высказываниями бывшего премьер-министра и первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – Россия) Витольда Фокина о нежелании парламента добиться мира в Украине.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"В рамках своих интервью Фокин говорил и обращался к парламенту, если мы чего-то не сделаем, то, по его мнению, Верховная Рада продемонстрирует то, что она не желает мира в Украине. Я считаю, что Верховная Рада всегда демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать позицию и делать все необходимое, чтобы добиться мира и восстановить территориальную целостность", – сказал он.

По словам Разумкова, Рада делает все для того, чтобы защитить национальные интересы государства и чтобы Украина вернулась к тем границам, которые признаны всем миром.

Он отметил, что на данный момент инициатив касательно внесения изменений в постановление о выборах от депутатов Рады нет.

Ранее Фокин в интервью "Страна.ua" заявил, что если парламент не пойдет на изменение постановления о местных выборах, то это будет означать, что Верховная Рада в какой-то своей голосующей части не очень заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

Как сообщали Українські новини, Разумков назвал Авакова эффективным министром, которому нет альтернативы.

Также Разумков считает, что Кабмин надо усилять новыми кадрами в экономическом блоке.

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