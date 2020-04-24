Донецк переименовали в Сталино. Глава боевиков Пушилин подписал соответствующий указ

В так называемой "ДНР", где месяц назад закрыли линию разграничения из-за коронавируса, переименовали город Донецк на Сталино. Соответствущий указ подписал глава псевдо-республики Денис Пушилин, сообщают "Новости Донбасса".

В документе говорится о том, что наименование "город Сталино" будет использоваться наряду с наименованием "город Донецк" при проведении мероприятий, связанных со Второй мировой войной. В частности Днем Победы 9 мая.

"Название Сталино Донецк получил в 1924 году. По официальной версии, в честь Ленина. "Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина, — будет "Сталь", и решил наименовать г. Юзовку — городом Сталиным", — говорится в документе заседания.

Как сообщали Українські Новини, в Донецкой области в поселке Новгородское жители предлагали переименовать населенный пункт в Нью-Йорк.

Кроме того, в новой версии популярного шутере Call of Duty: Modern Warfare появилась карта Donetsk Downtown с изображением центра города и стадионом, похожим на "Донбасс-Арену".

В январе 2020 года, в Донецке застрелили главаря боевиков "ДНР" с позывным "Грин".