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24 апреля 2020, пятница, 10:54 1705
Общество 2020-04-24T10:54:32+03:00
Українські Новини
Донецк переименовали в Сталино. Глава боевиков Пушилин подписал соответствующий указ

Донецк переименовали в Сталино. Глава боевиков Пушилин подписал соответствующий указ

Елизавета Кесельман
Донецк, ДНР, Денис Пушилин, Сталино, переименование города
Донецк. Фото: 62.ua
Донецк. Фото: 62.ua

В так называемой "ДНР", где месяц назад закрыли линию разграничения из-за коронавируса, переименовали город Донецк на Сталино. Соответствущий указ подписал глава псевдо-республики Денис Пушилин, сообщают "Новости Донбасса". 

В документе говорится о том, что наименование "город Сталино" будет использоваться наряду с наименованием "город Донецк" при проведении мероприятий, связанных со Второй мировой войной. В частности Днем Победы 9 мая.

"Название Сталино Донецк получил в 1924 году. По официальной версии, в честь Ленина. "Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина, — будет "Сталь", и решил наименовать г. Юзовку — городом Сталиным", — говорится в документе заседания.

Как сообщали Українські Новини, в Донецкой области в поселке Новгородское жители предлагали переименовать населенный пункт в Нью-Йорк.

Кроме того, в новой версии популярного шутере Call of Duty: Modern Warfare появилась карта Donetsk Downtown с изображением центра города и стадионом, похожим на "Донбасс-Арену".

В январе 2020 года, в Донецке застрелили главаря боевиков "ДНР" с позывным "Грин".

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