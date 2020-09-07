Доллар продолжает расти. Официальный курс валют в начале недели

В то время, как межбанк в пятницу закрылся снижением курса гривны, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 сентября, на 4,17 коп. до 27,7325 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 сентября, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,8010 1 доллар США 27,7325 1 швейцарский франк 30,4452 10 иен 2,6111 10 российских рублей 3,6948 1 евро 32,8589



Как сообщали Українські Новини, финансисты прогнозируют, что к концу 2020 года гривну ждет девальвация. Курс может уйти в диапазон 29-30 UAH/USD к концу года.

Кроме того, курс доллара для платежных карт перед выходными подорожал.

Курс продажи повысился по сравнению с 3 сентября на 1,31 коп. до 27,8308 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,87 коп. до 27,4782 UAH/USD.



Тем временем министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.

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