Курс доллара для платежных карт перед выходными подорожал

Пока доллар продолжает расти, в пятницу курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 3 сентября на 1,31 коп. до 27,8308 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,87 коп. до 27,4782 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт повысился на 12,73 коп. до 32,4193 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,37 коп. до 32,9225 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,4782 27,8308 32,4193 32,9225 3,28 4,41 Максимальный 27,6200 28,5000 32,6000 33,1400 3,55 5,00 Минимальный 27,0000 27,5800 32,0500 32,8000 3,00 3,82

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 сентября на 1,08 коп. до 27,7941 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,96 коп. до 27,5238 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк в очередной раз понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 сентября, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH/USD.

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