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05 сентября 2020, суббота, 20:42 1171
Общество 2020-09-05T20:42:01+03:00
Українські Новини
Комаровский рассказал, как учителям защититься от COVID-19

Комаровский рассказал, как учителям защититься от COVID-19

Валерия Драгомирова
Школы, Учителя, Коронавирус, Евгений Комаровский
Учитель
Учитель

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что от заражения коронавирусом учителей во время общения с учениками могут защитить прозрачный экран, респираторы с достаточной степенью защиты, интенсивное проветривание и по возможности занятия на свежем воздухе.

Такой ответ он дал на своем сайте дочери 60-летней учительницы, которая работает в музыкальной школе.

По словам Комаровского, в данной ситуации риск инфицирования максимальный, если у человека есть вирус, так как во время пения голосовые связки сильно напрягаются.

"Понятно, что дети — это не самый главный субъект распространения коронавируса, но если человеку за 60, и этому человеку постоянно орут в лицо разные люди, то риск заражения и возникновения потом осложнений очень высок", – уточнил доктор.

В данной ситуации Комаровский уверен, что в музыкальных школах обязаны быть прозрачные экраны между педагогом и учениками, и требовать их установки от руководства – совершенно нормально.

"Ну и, естественно, уровень защиты респираторов fpp2 как минимум", – добавил доктор.

Также он подчеркнул важность интенсивного сквозного проветривания помещений между занятиями.

"Я не очень знаком с технологией обучения пению, но мне кажется, что в ближайшие пару месяцев вполне можно обучать детей вокалу и на свежем воздухе. Это тоже значительно уменьшит риск инфицирования", – отметил Комаровский.

Как сообщали Українські Новини, после 3 дней учебы 20 классов и 2 столичные школы перешли на "дистанционку"

Кроме того, одну из киевских школ закрыли на карантин еще до начала учебы

Тем временем в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.

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