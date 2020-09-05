Комаровский рассказал, как учителям защититься от COVID-19

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что от заражения коронавирусом учителей во время общения с учениками могут защитить прозрачный экран, респираторы с достаточной степенью защиты, интенсивное проветривание и по возможности занятия на свежем воздухе.

Такой ответ он дал на своем сайте дочери 60-летней учительницы, которая работает в музыкальной школе.



По словам Комаровского, в данной ситуации риск инфицирования максимальный, если у человека есть вирус, так как во время пения голосовые связки сильно напрягаются.



"Понятно, что дети — это не самый главный субъект распространения коронавируса, но если человеку за 60, и этому человеку постоянно орут в лицо разные люди, то риск заражения и возникновения потом осложнений очень высок", – уточнил доктор.

В данной ситуации Комаровский уверен, что в музыкальных школах обязаны быть прозрачные экраны между педагогом и учениками, и требовать их установки от руководства – совершенно нормально.

"Ну и, естественно, уровень защиты респираторов fpp2 как минимум", – добавил доктор.

Также он подчеркнул важность интенсивного сквозного проветривания помещений между занятиями.

"Я не очень знаком с технологией обучения пению, но мне кажется, что в ближайшие пару месяцев вполне можно обучать детей вокалу и на свежем воздухе. Это тоже значительно уменьшит риск инфицирования", – отметил Комаровский.



Как сообщали Українські Новини, после 3 дней учебы 20 классов и 2 столичные школы перешли на "дистанционку".



Кроме того, одну из киевских школ закрыли на карантин еще до начала учебы.



Тем временем в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.

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