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04 сентября 2020, пятница, 12:53 630
Общество 2020-09-04T13:00:01+03:00
Українські Новини
После 3 дней учебы 20 классов и 2 столичные школы перешли на "дистанционку"

После 3 дней учебы 20 классов и 2 столичные школы перешли на "дистанционку"

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, КГГА, Карантин, дистанционное обучение, Карантин в школах Киева, коронавирус в Украине
Школа в карантин. Фото: Pexels
Школа в карантин. Фото: Pexels

2 школы и 20 классов в Киеве переведены на дистанционное обучение, 4 детских сада закрыты из-за заболеваний коронавирусом, от которого предлагают страховать школьников и педагогов.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день две столичных школы переведены на дистанционное обучение из-за заболевания учителей. Еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов из-за заболевания учеников коронавирусом. Также временно закрыли на карантин 4 детских сада. По одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и Днепровском районах", - сказал он.

Кличко просит родителей не вести ребенка в садик или школу, если у него есть симптомы ОРВИ и быть внимательными к здоровью своих детей и безопасности других детей.

Как сообщали Українські Новини, в селе Кошиловцы Тернопольской области закрыли на карантин школу, в которой коронавирус подтвердили у директора. Вместе со школой закрыли детский сад, который находится в одном здании со школой.

В Киевской области на карантин закрыли среднюю общеобразовательную школу №2 в Василькове. Там коронавирус обнаружили у учительницы.

А в самом Киеве учебный год так и не начался в привычном режиме в школе № 240 "Социум", где COVID-19 нашли у двух педагогов.

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