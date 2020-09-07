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  • Из-за обострения на Донбассе МИД Украины хочет срочного разговора с Лавровым
07 сентября 2020, понедельник, 08:56 272
Политика 2020-09-07T08:56:24+03:00
Українські Новини
Из-за обострения на Донбассе МИД Украины хочет срочного разговора с Лавровым

Из-за обострения на Донбассе МИД Украины хочет срочного разговора с Лавровым

Ольга Фандорина
МИД Украины, МИД России, Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба, война на Донбассе, обострение на Донбассе
МИД. Фото: vidomosti-ua.com
МИД. Фото: vidomosti-ua.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым из-за обострения на Донбассе. Об этом в воскресенье, 6 сентября министр написал на своей странице в Facebook.

При этом обстрелы на Донбассе глава украинского ведомства назвал "попытками сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования".

"Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня. Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие", - подчеркнул он.

Также, глава украинской дипмиссии добавил, что украинская сторона уже задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня на Донбассе, а также проинформировала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Как сообщали Українськi Новини, Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) из-за заявления "главы" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина о планируемом обстреле украинских позиций.

Пушилин планирует обстрел позиций украинских военных возле Шумов на 7 сентября.

Договоренность о прекращении огня на Донбассе вступила в силу 27 июля.

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