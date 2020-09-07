МЗС України хоче термінової розмови з Лавровим через загострення на Донбасі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з главою російського МЗС Сергієм Лавровим через загострення на Донбасі . Про це в неділю, 6 вересня міністр написав на своїй сторінці в Facebook .

При цьому обстріли на Донбасі глава українського відомства назвав "спробами зірвати режим припинення вогню і створити суттєві перешкоди для процесу мирного врегулювання".

"Україна виступає за безумовне і неухильне дотримання режиму припинення вогню. Шлях до миру і деокупацію наших територій тернистий, але починається він саме тоді, коли мовчить зброя", — наголосив він.

Також, глава української дипмісії додав, що українська сторона вже задіяла координаційний механізм реагування на порушення режиму припинення вогню на Донбасі, а також поінформувала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Як повідомляли Українськi Новини, Україна скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) через заяву "голови" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна про запланований обстріл українських позицій.

Домовленість про припинення вогню на Донбасі набрала чинності 27 липня.

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