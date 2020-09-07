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07 вересня 2020, понеділок, 08:56 21
Політика 2020-09-07T11:45:03+03:00
Українські Новини
МЗС України хоче термінової розмови з Лавровим через загострення на Донбасі

МЗС України хоче термінової розмови з Лавровим через загострення на Донбасі

Ольга Фандорина
Ситуація в зоні ООС, обстріли на Донбасі, Сергій Лавров, МЗС Росії, переговори щодо Донбасу, Дмитро Кулеба
МЗС. Фото: vidomosti-ua.com
МЗС. Фото: vidomosti-ua.com

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з главою російського МЗС Сергієм Лавровим через загострення на Донбасі. Про це в неділю, 6 вересня міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

При цьому обстріли на Донбасі глава українського відомства назвав "спробами зірвати режим припинення вогню і створити суттєві перешкоди для процесу мирного врегулювання".

"Україна виступає за безумовне і неухильне дотримання режиму припинення вогню. Шлях до миру і деокупацію наших територій тернистий, але починається він саме тоді, коли мовчить зброя", — наголосив він.

Також, глава української дипмісії додав, що українська сторона вже задіяла координаційний механізм реагування на порушення режиму припинення вогню на Донбасі, а також поінформувала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Як повідомляли Українськi Новини, Україна скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ)  з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) через заяву "голови" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна про запланований обстріл українських позицій.

Домовленість про припинення вогню на Донбасі  набрала чинності 27 липня.

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