За август у Немчинова из зарплаты высчитали почти 8 тысяч гривен

Заработная плата министра Кабинета Министров Олега Немчинова за август составила 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Его должностной оклад составил 49 527 гривен, командировочные - 5 503 гривны.

Согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из зарплаты было вычтено 7 800 гривен.

Таким образом, зарплата Немчинова за август составила 47 230 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 210 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 38 020 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Немчинов задекларировал 2,69 млн гривен доходов за 2019 год.

Кроме того, с должностного оклада министра Кабмина Немчинова в мае высчитали почти 9 тысяч гривен.

Ранее сообщалось о том, что заработная плата министра Кабинета Министров Олега Немчинова за март составила 43,4 тысяч гривен.

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